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В США задержали мужчину справляющего нужду у Белого дома | Фото: Thinkstock25.09 08:54   MIGnews.com

В США задержали мужчину справляющего нужду у Белого дома

Сотрудники Секретной службы и полиции США задержали у Белого дома подозрительного мужчину справляющего нужду на виду у прохожих, в машине которого оказался огромный арсенал с оружием, передает CNN.

Мужчину задержали в районе 17-й улицы и Пенсильвании-авеню.

Подозреваемый сообщил, что хотел пройти в Белый дом, чтобы встретиться с главой Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. К ним мужчина хотел обратиться за советом по поводу "пропавших зарплатных чеков и того, как достать из головы чип", сообщает телеканал.

Во время допроса мужчина также сообщил, что у него есть оружие, после чего сотрудники безопасности проинспектировали его автомобиль, где нашли девять единиц огнестрельного оружия — как пистолетов, так и автоматических винтовок.

Позже подозреваемого направили на прохождение обследования психического

Задержанного отправили в клинику на психиатрическое обследование, а после доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения огнестрельного оружия.
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