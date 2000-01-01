25.09 08:54 MIGnews.com

В США задержали мужчину справляющего нужду у Белого дома

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Сотрудники Секретной службы и полиции США задержали у Белого дома подозрительного мужчину справляющего нужду на виду у прохожих, в машине которого оказался огромный арсенал с оружием, передает CNN.Мужчину задержали в районе 17-й улицы и Пенсильвании-авеню.Подозреваемый сообщил, что хотел пройти в Белый дом, чтобы встретиться с главой Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. К ним мужчина хотел обратиться за советом по поводу "пропавших зарплатных чеков и того, как достать из головы чип", сообщает телеканал.Во время допроса мужчина также сообщил, что у него есть оружие, после чего сотрудники безопасности проинспектировали его автомобиль, где нашли девять единиц огнестрельного оружия — как пистолетов, так и автоматических винтовок.Позже подозреваемого направили на прохождение обследования психическогоЗадержанного отправили в клинику на психиатрическое обследование, а после доставили в полицейский участок, где ему предъявили обвинение в нарушении правил хранения огнестрельного оружия.