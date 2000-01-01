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25.09 08:57   MIGnews.com

Тель-Авив: суданец атаковал помощницу депутата НДИ

Депутат Кнессета от партии НДИ Юлия Малиновски опубликовала в своем блоге facebook запись телефонного разговора своей помощницы Татьяны, сделанную в тот момент, когда она была атакована суданским мигрантом в южном Тель-Авиве.



Таня в шабат пошла в гости к своим родителям в квартал Ха-Тиква в южном Тель-Авиве. К ней пристал суданец. Когда она попросила его к ней не приближаться, он ударил ее кулаком в лицо. К счастью, Таня в этот момент говорила по телефону с сестрой, которая немедленно вызвала полицию.

Прибывшие полицейские арестовали нападавшего.

Малиновски, публикуя запись разговора пишет: “Слушайте эту шокирующую запись. Моя помощница была атакована мигрантом в южном Тель-Авиве, слушайте эту шокирующую запись - это могла бы быть ваша сестра, ваша дочь, ваша мать. Жители квартала пребывают в состоянии постоянного страха, и решения БАГАЦа оторваны от реальности и наносят серьезный ущерб безопасности Израиля, и южного Тель-Авива в особенности”.
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