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Убит экс-вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачёв 25.09 10:10   MIGnews.com

Убит экс-вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачёв

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Виктор Толмачев найден убитым в своей квартире. Об этом сообщает представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

"По версии следствия, женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте", — сообщила она.

По подозрению в убийстве задержана женщина 1962 года рождения. По данным Telegram-канала Mash, это дочь Толмачева, с которой он часто конфликтовал. Ей предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство". Она призналась в содеянном и была заключена под стражу.

В 1963–1966 годах Толмачев становился чемпионом СССР в составе московского ЦСКА. После его ухода из команды в воскресенский "Химик" место в воротах армейцев занял Владислав Третьяк. В активе Толмачева 10 матчей за национальную сборную Советского Союза.
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