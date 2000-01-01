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25.09 09:28   MIGnews.com

Полиция запретила инвалидам перекрывать дороги

Полиция Израиля, с существенной задержкой, приняла решение о том, что более не позволит инвалидам, требующим повысить пособие по инвалидности до 5 тысяч шекелей в месяц, перекрывать дороги.

В последние месяцы инвалиды регулярно перекрывают основные транспортные магистрали Израиля - шоссе №1, шоссе №2, шоссе №4 и шоссе №20, что приводит к возникновению гигантских транспортных пробок и серьезным сбоям в экономической жизни.

Полиция призвала зачинщиков протестов к тому, чтобы их демонстрации проходили организованно, но просьба полиции была отвергнута. Израильские СМИ сообщают, что инвалиды только что перекрыли шоссе №1 Тель-Авив-Иерусалим.
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