25.09 09:35 MIGnews.com

Инвалиды перекрыли шоссе №1, сказав: будет только хуже

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На фоне предупреждения израильской полиции о том, что инвалидам более не будет позволено перекрывать дороги в рамках и демонстраций с требованием повышения пособий, они только что перекрыли шоссе № 1 в районе Латрун.Движение перекрыто в направлении на Иерусалим.Организаторы протестов заявили: “Блокирование дорог не прекратится до тех пор, пока пособие не убудет увеличено до уровня минимальной заработной платы”.Один из активистов движения, Офер Софер заявил: “Мы приняли решение заблокировать так, как еще не блокировали никогда. Мы предупреждаем: дальше будет только хуже. Будет больше блоков, и на большем количестве дорог - и пусть полиция делает, что хочет”.Софер также угрожает полиции: “Если они попытаются производить аресты, мы заблокируем полицейские станции - и они не смогут с них выйти, чтобы делать такие аресты”.