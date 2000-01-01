25.10 10:47 MIGnews.com

30 менеджерам Нетивей Исраэль предъявят обвинения

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Через два года после начала крупного анти-коррупционного расследования в Национальной Компании Дорог Израиля 30 ее менеджеров проинформированы о том, что им будет предъявлено коррупции, взяточничестве и аферизме.Компания занимается планированием и строительством сети междугородних дорог Израиля, а также железных дорог. Менеджмент компании подозревается в получении взяток деньгами и различными видами благ при организации тендеров для подрядчиков. Компания занята на строительстве более тысячи объектов инфраструктуры по всему Израилю.Среди обвиняемых - Алекс Вижницер, бывший директор компании. Его подозревают во взяточничестве, вымогательстве, отмывании денег и налоговых нарушениях. Другой бывший директор компании, Шай Барас, подозревается в мошенничестве и нарушении доверия. Также среди подозреваемых - бывший депутат Кнессета от Ликуда Михаил Горловский, подозреваемый во взяточничестве.Следствие сообщило, что создана обвинительная база по делу о коррупции, которое может оказаться одним из крупнейших в истории страны. По делу также проходят 13 компаний-подрядчиков Нетивей Исраэль. Вижницер и Барас отвергают предъявленные им обвинения. В ходе следствия были конфискованы тысячи документов и наложен арест на собственность общей стоимостью 100 миллионов шекелей.