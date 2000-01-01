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В Польше наградили историка, защищающего нацистов | Фото: Fred Romero/Flickr26.10 03:06   MIGnews.com

В Польше наградили историка, защищающего нацистов

Польский историк Томаш Панфил, который в прошлом назвал "не такой уж и плохой" для евреев нацистскую оккупацию Польши во Вторую мировую войну, получил медаль "за особые заслуги в образовании".

Церемония награждения состоялась 16 октября в Варшаве. Медаль он получил из рук министра образования Анны Залевской.

Как уже сообщалось, в начале этого месяца в одном из самых печатаемых местных изданий Gazeta Polska была опубликована статья Панфила, заведующего образовательной работой в Институте национальной памяти.

"Хотя нацистские оккупационные власти обязали их носить повязки со звездой Давида, обложили их огромными налогами, стали обозначать зоны "только для евреев", в то же время они разрешили создание Юденрата, то есть органов самоуправления", - писал историк Панфил.

При этом, историками было неоднократно доказано, что юденрат использовался для проведения германской политики в новообразованных гетто, которые евреям покидать запрещали под страхом смерти.
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