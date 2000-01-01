Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом | Фото: Thinkstock25.10 11:31   MIGnews.com

У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, в 400 км к югу от острова Тенерифе затонула яхта, шедшая под израильским флагом.

Испанская береговая охрана спасла трех человек, находившихся на яхте - граждан Израиля, России и Украины. Их доставили вертолетом на сушу.

Операция прошла успешно, несмотря на то, что связь с потерпевшими крушение было поддерживать трудно из-за удаленности яхты от испанского берега.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:39
"Ривлин превратился в нациста"
10:47
30 менеджерам Нетивей Исраэль предъявят обвинения
10:25
Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне
10:02
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал ряд европейских стран
10:01
Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер
09:53
На всех футбольных матчах в Италии будут читать Анну Франк
09:43
В Испании задержали члена группировки ИГ
09:32
ХАМАС угрожает бомбежками Израиля
08:55
Порошенко выдал евреев за депортированных украинцев
08:26
Нетаниягу: заслуги Ганди не стереть
08:15
Министр Кац: Иран - это Северная Корея Ближнего Востока
08:02
Министр Элькин отменил мероприятие левой НГО в Иерусалиме
07:48
Гигантский иск к El Al за полет на самолете без освещения
07:04
В Бат-Яме найден труп женщины, арестованы двое мужчин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus