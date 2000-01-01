25.10 11:31 MIGnews.com
У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом
По сообщению 10-го канала израильского ТВ, в 400 км к югу от острова Тенерифе затонула яхта, шедшая под израильским флагом.
Испанская береговая охрана спасла трех человек, находившихся на яхте - граждан Израиля, России и Украины. Их доставили вертолетом на сушу.
Операция прошла успешно, несмотря на то, что связь с потерпевшими крушение было поддерживать трудно из-за удаленности яхты от испанского берега.
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