Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Программисты нашли способ обойти вирус BadRabbit 25.10 12:25   MIGnews.com

Программисты нашли способ обойти вирус BadRabbit

Международная компания Group-IB, которая специализируется на расследовании киберпреступлений, нашла способ предотвратить шифрование файлов на ПК, даже если компьютер уже заражен вирусной программой BadRabbit, передает ТАСС.

Сообщается, что для этого нужно создать файл infpub.dat в корневой папке и поставить ему права "только чтение". В таком случае вирус не сможет зашифровать файлы, и они останутся в безопасности. Также зараженные компьютеры необходимо изолировать от сети, чтобы не дать возможность программе начать распространение вируса. Вдобавок рекомендуется сменить пароли и заблокировать IP-адреса вместе с доменными именами, с которых происходила рассылка вредоносной программы.

Ранее специалисты смогли определить доменное имея, источника распространения вируса-шифровальщика.

"Расследование показало, что раздача вредоносного ПО проводилась с ресурса 1dnscontrol.com. Доменное имя 1dnscontrol.com имеет IP 5.61.37.209", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Программа атаковала российские СМИ и банки, а также и украинские гособъекты, включая киевский метрополитен, и одесский международный аэропорт.

Специалисты компании считают, что в скором времени им удастся установить лица, которые причастны к веб-атаке. Они полагают, что речь, скорее всего, идет о массовой атаке, а не целевой.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:24
Каждый пятый немец – не немец
12:44
Нетаниягу: мир должен позаботиться о будущем курдов
12:43
Урановый след
12:26
3 из 5 израильтян против неприкосновенности Нетаниягу
11:39
"Ривлин превратился в нациста"
11:31
У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом
10:47
30 менеджерам Нетивей Исраэль предъявят обвинения
10:25
Короля Испании объявили персоной нон грата в Жироне
10:02
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал ряд европейских стран
10:01
Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер
09:53
На всех футбольных матчах в Италии будут читать Анну Франк
09:43
В Испании задержали члена группировки ИГ
09:32
ХАМАС угрожает бомбежками Израиля
08:55
Порошенко выдал евреев за депортированных украинцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus