25.10 13:24 MIGnews.com

Каждый пятый немец – не немец

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Недавно опубликованные результаты социологического исследования истинного влияния массовой миграции на Германию показали неутешительную статистику – 18,6 миллиона человек, а это чуть более пятой части жителей страны, в настоящее время приехали в ФРГ из-за границы.Об этом пишет газета Die Welt, ссылаясь на статистические данные, опубликованные в ежегоднике Федерального статистического управления Германии за 2017 год, которые демонстрируют масштабы демографических изменений, о которых многие немцы могли лишь догадываться.В то же время статистика показывает огромную разницу в расселении иммигрантов от востока к западу страны, где может случаться до 30% иностранцев. При этом, городами с самой большой концентрацией иностранцев стали Бремен, Гамбург и Берлин, где не являются этническими немцами 30,5%, 30% и 28% жителей соответстветственно. В городах на востоке страны в среднем проживает по 6,4% иностранцев.По оценкам, трудовых мигрантов в Германии насчитывается 4,3 млн. человек, которые приехали из других стран Евросоюза (преимущественно южных и восточных государств) и работают в рамках Шенгенского соглашения. Самой большой группой из них являются поляки, которых в ФРГ находится 783 тысяч.В целом, самая большая доля из 18,6 млн. немецких иностранцев приходится на турков, которые составляют около 15% от их общего числа.Эти показатели не могли не коснуться и экономики. Если большинство европейцев приезжают в страну для работы, среди мигрантов, оказавшихся в Германии во время недавнего кризиса, наблюдается просто колоссальный уровень безработицы.