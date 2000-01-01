25.10 16:38 MIGnews.com

Журналистка "Эха Москвы" сможет вернуться к работе

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Появилась новая информация о состоянии журналистки радиостанции "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, пережившей в понедельник, 23 октября нападение прямо на работе, сообщают российские СМИ.Согласно данным, предоставленным главой НИИ им. Склифосовского Сергеем Петриковым, женщине стало намного лучше. В понедельник после нападения она была доставлена в больницу, где ей провели операцию, после чего погрузили в искусственную кому. Сейчас же женщина может и дышать и разговаривать самостоятельно. Более того, врачи утверждают, что она при желании сможет продолжить свою профессиональную деятельность."Это будет её личное желание – будет ли она продолжать работу. А говорить... она уже говорит", – заявил Петриков. Он также отметил, что состояние Фельгенгауэр оценивается врачами как удовлетворительное. Окончательно же она восстановится с течением времени.Что же касается нападавшего Бориса Грица, то он может попасть в колонию за покушение на убийство. Мужчина может там провести до 11 лет.По словам Грица, у которого при обыске были обнаружены израильские документы, у него была особая телепатическая связь с радиоведущей, он утверждает, что уже в течение последних пяти лет, она не даёт ему покоя. Гриц также утверждает, что его нападение, когда он ударил журналистку ножом в горло, было продиктовано исключительно личной неприязнью, но никак не профессиональной деятельностью Татьяны. В то же время, было установлено что Гриц и Фельгенгауэр ни разу лично не встречались до дня нападения.Не смотря на странное оправдание своего поведения от Грица, в следствии сомневаются в невменяемости мужчины.