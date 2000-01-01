Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Житель Хайфы купил эвакуатор чтобы воровать автомобили | Фото: Thinkstock25.10 17:16   MIGnews.com

Житель Хайфы купил эвакуатор чтобы воровать автомобили

Обитатель Хайфы , 40-летний Рафи Оппомедо, признан виновным в приобретении эвакуатора с целью кражи автомобилей. Оппомедо использовал эвакуатор для доставки украденных автомобилей на палестинские территории для дальнейшей продажи.

В момент приобретения машины Оппомедо пообещал бывшему хозяину убрать стикер с названием его компании и телефоном. Он этого, однако, не сдела. Вместо этого он заменил номер телефона на номер недействующей линии. На протяжении нескольких месяце Оппомедо “охотился” за подходящими марками автомобилей.

Компания Итуран совместно с израильской полицией сумела выявить связь Оппомедо с несколькими случаями угона автомобилей в автономию.

Оппомедо предъявлено обвинение в 11 случаев угона автомобилей, нападении на офицера полиции, намеренном причинении ущерба автомобилям и вождении без прав.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:33
Берлин: полиция провела антиисламистский рейд
16:38
Журналистка "Эха Москвы" сможет вернуться к работе
15:52
Из иерусалимского банка украли наличные
15:13
Исраэль Кац: укрепляем статус столицы Израиля
14:25
У полиции есть новые доказательства коррупции Давида Битана
14:24
"Бар Рафаэли вовсе не была беременной"
13:18
Фактический правитель Саудии отрекся от наследия отцов
12:44
Нетаниягу: мир должен позаботиться о будущем курдов
12:43
Урановый след
12:26
3 из 5 израильтян против неприкосновенности Нетаниягу
12:25
Программисты нашли способ обойти вирус BadRabbit
11:39
"Ривлин превратился в нациста"
11:31
У берегов Испании затонула яхта под израильским флагом
10:47
30 менеджерам Нетивей Исраэль предъявят обвинения
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus