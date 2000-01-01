25.10 17:16 MIGnews.com

Житель Хайфы купил эвакуатор чтобы воровать автомобили

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Обитатель Хайфы , 40-летний Рафи Оппомедо, признан виновным в приобретении эвакуатора с целью кражи автомобилей. Оппомедо использовал эвакуатор для доставки украденных автомобилей на палестинские территории для дальнейшей продажи.В момент приобретения машины Оппомедо пообещал бывшему хозяину убрать стикер с названием его компании и телефоном. Он этого, однако, не сдела. Вместо этого он заменил номер телефона на номер недействующей линии. На протяжении нескольких месяце Оппомедо “охотился” за подходящими марками автомобилей.Компания Итуран совместно с израильской полицией сумела выявить связь Оппомедо с несколькими случаями угона автомобилей в автономию.Оппомедо предъявлено обвинение в 11 случаев угона автомобилей, нападении на офицера полиции, намеренном причинении ущерба автомобилям и вождении без прав.