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25.10 18:18   MIGnews.com

Все германские подлодки выведены из строя

Германия осталась без действующих подлодок после того как последняя находившаяся в рабочем состоянии, U-35, налетела на камни у побережья Норвегии.

В результате у подлодки повреждены винты.

Четыре германских подлодки находятся на ремонте на верфях, еще две - ожидают ремонта.

U-35 была спущена на воду в 2015 году и является улучшенным вариантом подлодки Type 212A.

Пресс-представитель министра обороны Германии Урсулы фон дер Лейен на просьбу прокомментировать тот факт, что страна осталась без подводного флота ответил: “очевидно, что это - неприятная ситуация”.
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