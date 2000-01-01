25.10 18:18 MIGnews.com

Все германские подлодки выведены из строя

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Германия осталась без действующих подлодок после того как последняя находившаяся в рабочем состоянии, U-35, налетела на камни у побережья Норвегии.В результате у подлодки повреждены винты.Четыре германских подлодки находятся на ремонте на верфях, еще две - ожидают ремонта.U-35 была спущена на воду в 2015 году и является улучшенным вариантом подлодки Type 212A.Пресс-представитель министра обороны Германии Урсулы фон дер Лейен на просьбу прокомментировать тот факт, что страна осталась без подводного флота ответил: “очевидно, что это - неприятная ситуация”.