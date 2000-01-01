25.10 17:33 MIGnews.com

Берлин: полиция провела антиисламистский рейд

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В среду, 25 октября, полиция Берлина обнародовала заявление, в котором шла речь о том, что представитель правоохранительных органов конфисковали оружие и значительное количество боеприпасов в связи с экстремистской деятельностью исламистов. Сообщалось также о том, что один 40-летний житель Германии был задержан.Согласно заявлению, рейды были проведены в четырёх разных локациях после того, как несколько месяцев проводилось следствие. Властям план нападения известен не был.Предполагается, что задержанный имел в своём распоряжении как гражданское, так и военное вооружение. Позже в среду мужчина предстанет перед берлинским судом. По словам представителей правоохранительных органов, он проявлял "возрастающую готовность к насилию".В частности, представитель полиции Винфрид Венцель уточнил, что в ходе рейдов были обнаружены пистолеты, винтовки, боеприпасы. Пока не установлено, собирался ли задержанный атаковать сам, или же у него были сообщники.