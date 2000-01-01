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Америка: пенсионер собственными руками поймал грабителя | Фото:26.10 04:11   MIGnews.com

Америка: пенсионер собственными руками поймал грабителя

В американском поселке Скотт (штат Пенсильвания) местный пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками. Видео публикует The New York Post. Об этом в среду, 25 октября сообщает The Daily Mail.

63-летний Роберт Сакоски поймал грабителя, когда тот выбегал с банка с украденными деньгами. Сакоски набросился на него, повалил на землю, сорвал маску и выбил из рук добычу.

По информации The Daily Mail, задержанный Джон Райалл сказал полицейским: "Мне нужны были деньги на ребенка, потому я и пошел на преступление. Мне нужны деньги, я ничего не могу поделать".

Сакоски работает управляющим местного отеля. По словам его подчиненных, они шокированы увиденным, но испытывают чувство гордости за своего начальника.
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