26.10 04:11 MIGnews.com

Америка: пенсионер собственными руками поймал грабителя

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В американском поселке Скотт (штат Пенсильвания) местный пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками. Видео публикует The New York Post. Об этом в среду, 25 октября сообщает The Daily Mail.63-летний Роберт Сакоски поймал грабителя, когда тот выбегал с банка с украденными деньгами. Сакоски набросился на него, повалил на землю, сорвал маску и выбил из рук добычу.По информации The Daily Mail, задержанный Джон Райалл сказал полицейским: "Мне нужны были деньги на ребенка, потому я и пошел на преступление. Мне нужны деньги, я ничего не могу поделать".Сакоски работает управляющим местного отеля. По словам его подчиненных, они шокированы увиденным, но испытывают чувство гордости за своего начальника.