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В Бат-Яме найден труп женщины, арестованы двое мужчин 25.10 07:04   MIGnews.com

В Бат-Яме найден труп женщины, арестованы двое мужчин

В городе Бат-Ям на улице Кдушей Каир в заброшенном здании было обнаружено тело 50-летней женщины. Труп был покрыт кровью и на нем нашли следы насилия.

Парамедик Давид Менахем, прибывший к месту проишествия рассказал: “”Мы увидели в одной из комнат здания 50-летнюю женщину. Она не дышала и у нее не было пульса. Мы провели медицинское обследование, после которого были вынуждены констатировать ее смерть”.

Полиция начала расследование дела. По подозрению в совершении убийства были арестованы два 50-летних мужчины.
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