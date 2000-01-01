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В Испании задержали члена группировки ИГ 25.10 09:43   MIGnews.com

В Испании задержали члена группировки ИГ

В Испании задержали члена террористической группировки "Исламское государство", который занимался вербовкой и обучением новобранцев. Об этом заявил в Twitter. министр внутренних дел страны Хуан Игнасио Соидо.

"Полиция задержала 52-летнего мужчину в Мадриде за его предполагаемое членство в ИГ", — написал он.

В Испании ведется спецоперация по отслеживанию и поимке сторонников террористической организации, после того, как страна подверглась атакам со стороны боевиков. 17 августа, в центре Барселоны автофургон въехал в толпу людей, а позднее аналогичный случай произошел в Камбрильсе в 120 километрах от столицы автономной области Каталонии. Всего жертвами терактов стали 16 человек, а 130 пострадали.
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