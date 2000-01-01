25.10 10:02 MIGnews.com

Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал ряд европейских стран

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Россию, Украину, Германию и Турцию атаковал вирус Bad Rabbit, который шифрует данные на компьютере и требует деньги за восстановление доступа к нему, передает "Лента.ру".Информация на экране заблокированного компьютераСпециалисты по информационной безопасности из Group-IB установили, что к атаке готовились несколько дней и показали на своем канале в Telegram, как выглядят компьютеры, заблокированные вирусом. Также специалисты из ESET предупреждают всех пользователей ПК, что вредоносная программа проникает в компьютер через обновление плагина Adobe Flash Player. После, она заражает ПК и шифрует все на нем файлы. Далее на мониторе появляется черный экран с сообщением о том, что компьютер блокирован, а для расшифровки файлов необходимо заплатить 0,05 биткоина – 283 доллара.Сообщается, что на выкуп, пользователям дается 48 часов. По истечению строка сумма выкупа возрастает.По словам специалистов "Лаборатории Касперского", по большей мере от вируса пострадали жители России, но также жертвами атаки стала Украина, Германия и Турция.Также как утверждает ряд специалистов из различных сфер деятельности, программа атаковала ряд сайтов российских СМИ ("Интерфакс, "Фонтанка" и другие российские информационные ресурсы), безуспешно пыталась проникнуть в систему российских банков из топ-20, и поразила компьютерные сети министерства инфраструктуры Украины, авиационной службы Украины, киевского метрополитена, и международного аэропорта Одессы.Как отмечают аналитики из Kaspersky Lab, это была "целенаправленная кибератака на корпоративные сети, а ее методы схожи с теми, что и при аналогичных действиях вируса-вымогателя ExPetr""Однако связь с ExPetr мы подтвердить не можем", - сообщили компания в своем блоге.