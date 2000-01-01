25.10 10:01 MIGnews.com

Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ сообщают о трагедии, случившейся в больнице Тель Ха-Шомер.В больнице была госпитализирована 30-летняя беременная женщина из ультраортодоксальной общины. Она отказалась, чтобы ее подсоединили к монитору в шабат.Женщина утверждала, что чувствует движения зародыша. После окончания шабата врачи присоединили ее к монитору. Выяснилось, что у зародыша нет пульса и он умер.Больница заявила, что в подобной ситуации, когда не было известно о проблемах с плодом, врачи не имеют права навязывать пациенту медицинские процедуры против его воли. Также сообщается, что врачи порекомендовали роженице пройти медицинское обследование, но та отказалась.