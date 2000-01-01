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Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер | Фото: Thinkstock25.10 10:01   MIGnews.com

Трагедия в больнице Тель Ха-Шомер

Израильские СМИ сообщают о трагедии, случившейся в больнице Тель Ха-Шомер.

В больнице была госпитализирована 30-летняя беременная женщина из ультраортодоксальной общины. Она отказалась, чтобы ее подсоединили к монитору в шабат.

Женщина утверждала, что чувствует движения зародыша. После окончания шабата врачи присоединили ее к монитору. Выяснилось, что у зародыша нет пульса и он умер.

Больница заявила, что в подобной ситуации, когда не было известно о проблемах с плодом, врачи не имеют права навязывать пациенту медицинские процедуры против его воли. Также сообщается, что врачи порекомендовали роженице пройти медицинское обследование, но та отказалась.
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