25.12 11:07 MIGnews.com
Теракт в Кабуле: 5 погибших, двое раненых
Сегодня, 25 декабря рядом с комплексом национальной разведки Афганистана в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибло 5 человек и двое получили ранение.
Об этом заявил представитель министра внутренних дед Наджиб Даниш, передает агентство Pajhwok.
По словам представителя, террорист-смертник взорвал свои взрывчатые вещества вблизи контрольно-пропускного пункта Национального управления безопасности.
Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. По словам полиции, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Агентство отмечает, что целью нападения смертника была штаб-квартира.
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