Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Теракт в Кабуле: 5 погибших, двое раненых | Фото:25.12 11:07   MIGnews.com

Теракт в Кабуле: 5 погибших, двое раненых

Сегодня, 25 декабря рядом с комплексом национальной разведки Афганистана в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибло 5 человек и двое получили ранение.
Теракт в Кабуле: 5 погибших, двое раненых | Фото:
Об этом заявил представитель министра внутренних дед Наджиб Даниш, передает агентство Pajhwok.

По словам представителя, террорист-смертник взорвал свои взрывчатые вещества вблизи контрольно-пропускного пункта Национального управления безопасности.


Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. По словам полиции, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Агентство отмечает, что целью нападения смертника была штаб-квартира.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:47
В Китае рассказали, когда в Израиле станет безопасней
14:40
Еврейский Дом может получить 20 мандатов
14:11
СМИ: США и Китай договорились о совместном сотрудничестве
13:07
В Берлине еврейскому школьнику пообещали отрезать голову
12:44
Активистка Femen разделась посреди главной площади Ватикана
12:32
Барак Равид и голосование Канады в ООН: анатомия фейк-ньюс
12:11
США объявили о сокращении финансирования ООН
11:48
45-летняя израильтянка умерла за рулем машины
11:38
Силы ВВС аравийской коалиции нанесли мощный удар по Йемену
11:36
Крушение Ту-154 под Сочи: СК исключил версию взрыва на борту
11:35
ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек
11:19
Видео: погром в ресторане в Нацерете  
10:37
27 декабря - забастовка в детских садах и школах Израиля
10:07
Взрыв на юге Афганистана: погибли 6 полицейских
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus