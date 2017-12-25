25.12 11:07 MIGnews.com

Теракт в Кабуле: 5 погибших, двое раненых

#Afghanistan: 5 people killed, 2 wounded in Kabul suicide bombing: By on 25 December 2017 KABUL (Pajhwok): Five people were killed and two others wounded in a suicide attack in Shah Darak area of the capital Kabul province... read more https://t.co/7lHW0MV7ol pic.twitter.com/XsH2gEu9v3 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 25 декабря 2017 г.

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Сегодня, 25 декабря рядом с комплексом национальной разведки Афганистана в Кабуле произошел взрыв, в результате которого погибло 5 человек и двое получили ранение.Об этом заявил представитель министра внутренних дед Наджиб Даниш, передает агентство Pajhwok.По словам представителя, террорист-смертник взорвал свои взрывчатые вещества вблизи контрольно-пропускного пункта Национального управления безопасности.Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. По словам полиции, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".Агентство отмечает, что целью нападения смертника была штаб-квартира.