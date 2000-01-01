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Силы ВВС аравийской коалиции, нанесли мощный удар по Йемену 25.12 11:38   MIGnews.com

Силы ВВС аравийской коалиции нанесли мощный удар по Йемену

В результате авиаудара ВВС коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, погибли по меньшей мере девять человек и пять получили ранение. об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, удары были нанесены по западным окрестностям Саны. Также отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок.

Однако саудовский новостной портал "Аджиль" предоставляет совсем другую информацию. По его словам, в результате ударов с воздуха в Йемене ВВС коалиции, уничтожили, по меньшей мере, 50 мятежников-хуситов, разбомбив прибережные укрепрайоны мятежников на западе страны.

В Йемене с августа 2014 года продолжаются противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Конфликт стал более активным после того, как в марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией по просьбе президента Абд Раббо Мансура, вторглись на территорию страны. По данным йеменского Центра по правам и развитию, только за последние два года из-за конфликта погибли более 10 тыс. мирных жителей, в том числе 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин, а также около 18,5 тыс. йеменцев получили ранение.
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