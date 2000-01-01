25.12 19:48 MIGnews.com

Американец месяц не замечал своей мертвой жены

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Житель американского города Чикаго месяц не замечал своей мертвой жены, сообщает издание Chicago Sun Times со ссылкой на полицию.По словам 60-летнего Стивена Сейлера (Steven Seiler), он чувствовал странный запах из спальни на протяжении всего месяца, но не стал проверять, что происходит с его супругой. Ее тело нашли полицейские, прибывшие в родительский дом, после просьбы дочери: она волновалась из-за того, что мама давно не выходила с ней на связь. 58-летнюю женщину нашли 10 декабря в обнаженном виде, прикрытой лишь куском синего брезента.Полиция считает, что Сейдер сам убил свою жену. Мужчину задержали 19 декабря, когда он вернулся в квартиру. Силовики обнаружили у него паспорт покойной жены, ее кредитную карточку, свидетельство о рождении, и ее обручальное кольцо. Однако спустя несколько дней его отпустили под домашний арест.Несколько месяцев назад Селейра признали виновным в домашнем насилии и побоях. По решению суда, ему было запрещено возвращаться в их общую квартиру в пьяном виде или под воздействиями наркотических препаратов. Однако камеры наружного наблюдения показывают, что Сейлер неоднократно заходил в квартиру и проверял почту, за несколько дней до обнаружения тела его супруги.