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ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек | Фото:25.12 11:35   MIGnews.com

ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек

На Филиппинах в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще 24 получили ранения.

Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает местное издание PhilStar со ссылкой на местную полицию.

Один из автобусов, в котором члены одной большой семьи следовали в храм на молебен в честь католического Рождества, врезался в другой автобус, в результате 20 его пассажиров погибли, девять получили ранения, передает агентство.
ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек | Фото: Twitter
Во втором автобусе пострадали 15 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находилась семья, нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Это и стало причиной трагедии.
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