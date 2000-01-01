25.12 11:35 MIGnews.com

ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек

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На Филиппинах в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще 24 получили ранения.Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает местное издание PhilStar со ссылкой на местную полицию.Один из автобусов, в котором члены одной большой семьи следовали в храм на молебен в честь католического Рождества, врезался в другой автобус, в результате 20 его пассажиров погибли, девять получили ранения, передает агентство.Во втором автобусе пострадали 15 человек.По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находилась семья, нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Это и стало причиной трагедии.