ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек

На Филиппинах в результате лобового столкновения двух пассажирских автобусов погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще 24 получили ранения.
Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает местное издание PhilStar со ссылкой на местную полицию.
Один из автобусов, в котором члены одной большой семьи следовали в храм на молебен в честь католического Рождества, врезался в другой автобус, в результате 20 его пассажиров погибли, девять получили ранения, передает агентство.
Во втором автобусе пострадали 15 человек.
По предварительным данным, водитель автобуса, в котором находилась семья, нарушил правила и выехал на полосу встречного движения. Это и стало причиной трагедии.