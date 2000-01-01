Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Фото из видео на Youtube 25.12 11:36   MIGnews.com

Крушение Ту-154 под Сочи: СК исключил версию взрыва на борту

В ходе расследования Следственный комитет РФ исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны, разбившегося в прошлом году под Сочи. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, все проведенные экспертизы свидетельствуют о том, версия взрыва на борту воздушного судна – не правдива.

В настоящий момент ведомство проводит комплексную экспертизу полета самолета.

"С участием экспертов проводится комплексная комиссионная летно-техническая судебная экспертиза полета самолета", - сказала представитель СК.

Также она сообщила, что расследование продолжается в том же "установленном российским законодательством порядке". Официально были признаны потерпевшими 156 человек.

"К настоящему времени проводится работа с более чем 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО "Международный аэропорт Сочи", отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением", - сказала Петренко.

Напомним, Ту-154 Министерства обороны России разбился утром 25 декабря 2016 года незадолго после вылета из лайнера из аэропорта Адлера. На его борту находилось 92 человека, среди которых были военные, представители СМИ и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, включая артистов ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:47
В Китае рассказали, когда в Израиле станет безопасней
14:40
Еврейский Дом может получить 20 мандатов
14:11
СМИ: США и Китай договорились о совместном сотрудничестве
13:07
В Берлине еврейскому школьнику пообещали отрезать голову
12:44
Активистка Femen разделась посреди главной площади Ватикана
12:32
Барак Равид и голосование Канады в ООН: анатомия фейк-ньюс
12:11
США объявили о сокращении финансирования ООН
11:48
45-летняя израильтянка умерла за рулем машины
11:38
Силы ВВС аравийской коалиции нанесли мощный удар по Йемену
11:35
ДТП на Филиппинах унесло жизни 20 человек
11:19
Видео: погром в ресторане в Нацерете  
11:07
Теракт в Кабуле: 5 погибших, двое раненых
10:37
27 декабря - забастовка в детских садах и школах Израиля
10:07
Взрыв на юге Афганистана: погибли 6 полицейских
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus