25.12 11:36 MIGnews.com

Крушение Ту-154 под Сочи: СК исключил версию взрыва на борту

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В ходе расследования Следственный комитет РФ исключил версию взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны, разбившегося в прошлом году под Сочи. Об этом сообщил официальный представитель СК Светлана Петренко.По ее словам, все проведенные экспертизы свидетельствуют о том, версия взрыва на борту воздушного судна – не правдива.В настоящий момент ведомство проводит комплексную экспертизу полета самолета."С участием экспертов проводится комплексная комиссионная летно-техническая судебная экспертиза полета самолета", - сказала представитель СК.Также она сообщила, что расследование продолжается в том же "установленном российским законодательством порядке". Официально были признаны потерпевшими 156 человек."К настоящему времени проводится работа с более чем 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО "Международный аэропорт Сочи", отвечавшими за подготовку воздушного судна к полету и управление воздушным движением", - сказала Петренко.Напомним, Ту-154 Министерства обороны России разбился утром 25 декабря 2016 года незадолго после вылета из лайнера из аэропорта Адлера. На его борту находилось 92 человека, среди которых были военные, представители СМИ и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, включая артистов ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии.