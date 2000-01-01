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В Берлине еврейскому школьнику пообещали отрезать голову | Фото:25.12 13:07   MIGnews.com

В Берлине еврейскому школьнику пообещали отрезать голову

Арабские школьники пообещали отрезать голову однокласснику-еврею за то, что он публично высказал сомнения в праве палестинцев на Иерусалим.

Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает газета B.Z

Инцидент произошел 13 декабря в берлинской школе имени Эрнста Рейтер.

Школьники поспорили о существовании палестинского государства. 18-летний ученик заявил, что выступает против его признания, однако одноклассники с ним не согласились. Они окружили школьника и заявили, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер был прав, уничтожая евреев.

Они также добавили, что евреи – убийцы детей, их следует уничтожать, а самому школьнику – отрубить голову.

Также юноша в интервью изданию сообщил, что слышал заявления о том, что было бы неплохо обезглавить и его самого.

Еврейский подросток, который учится в этой школе два года, позже рассказал журналистам, что старался сохранять спокойствие и оперировать фактами, однако его слушать никто не желал. Угрозы продолжались.

Директор образовательного учреждения Андерс Хукт заявил, что данный инцидент наглядно продемонстрировал наличие в стенах школы антисемитских настроений. Он также пообещал принять меры по борьбе с подобными проявлениями.
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