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Турция: задержаны более 20 подозреваемых с связях с ИГ | Фото:25.12 15:29   MIGnews.com

Турция: задержаны более 20 подозреваемых с связях с ИГ

Силы безопасности Турции в ходе антитеррористического рейда в Стамбуле задержалаи по меньшей мере 22 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает газета Milliyet.

Спецоперация проводилась по семи разным адресам в двух районах Стамбула, отмечает издание.

Задержанные, предположительно, воевали на стороне террористов в Сирии и Ираке. Об их гражданстве не сообщается.

У них были обнаружены пропагандистская литература и документы о деятельности ИГ, пишет газета.

Отметим, после начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки.
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