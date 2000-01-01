25.12 15:29 MIGnews.com

Турция: задержаны более 20 подозреваемых с связях с ИГ

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Силы безопасности Турции в ходе антитеррористического рейда в Стамбуле задержалаи по меньшей мере 22 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство".Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает газета Milliyet.Спецоперация проводилась по семи разным адресам в двух районах Стамбула, отмечает издание.Задержанные, предположительно, воевали на стороне террористов в Сирии и Ираке. Об их гражданстве не сообщается.У них были обнаружены пропагандистская литература и документы о деятельности ИГ, пишет газета.Отметим, после начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки.