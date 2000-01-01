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Видео: кадры наезда автобуса на пешеходов в Москве 25.12 15:33   MIGnews.com

Видео: кадры наезда автобуса на пешеходов в Москве

В сети появилось видео, показывающее, момент въезда автобус в подземный переход, что привило к смерти 4 людей. Ролик появился в сети благодаря каналу РЕНТВ.



Также стало известно, что инцидент произошел на Славянском бульваре.

По данным телеканала, водитель автотранспорта не справился с управлением, что впоследствии привило к вылету с дороги.

В экстренной службе сообщили, что они рассматривают две версии: автобус могла "подрезать" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия о теракте не рассматривается.

На месте работают сотрудники полиции и медики.
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