25.12 15:33 MIGnews.com
Видео: кадры наезда автобуса на пешеходов в Москве
В сети появилось видео, показывающее, момент въезда автобус в подземный переход, что привило к смерти 4 людей. Ролик появился в сети благодаря каналу РЕНТВ.
Также стало известно, что инцидент произошел на Славянском бульваре.
По данным телеканала, водитель автотранспорта не справился с управлением, что впоследствии привило к вылету с дороги.
В экстренной службе сообщили, что они рассматривают две версии: автобус могла "подрезать" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия о теракте не рассматривается.
На месте работают сотрудники полиции и медики.
Поделиться
Все по теме
Комментарии