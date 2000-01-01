26.12 06:29 MIGnews.com

500 сирийцев за сутки вернулись в свои дома

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Ситуация в Сирии стабилизируется. Около полутысячи человек за сутки смогли вернуться в свои дома. Такую информацию в понедельник, 25 декабря, предоставил генерал-майор Юрий Евтушенко. Он выступил на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии."Проводится работа по оценке готовности населенных пунктов к возвращению беженцев. Уточняются состояние и порядок восстановления основных объектов социально-значимой инфраструктуры: объектов водо- и электроснабжения, лечебных учреждений, школ, хлебопекарен. Всего за сутки в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хомс в свои дома вернулись 467 человек", — приводит слова Евтушенко информационный портал РИА Новости.Также, по словам генерал-майора, жителям населённых пунктов в Сирии регулярно оказывается гуманитарная помощь. Евтушенко отметил, что местному населению было выдано в общей сложности более 400 тонн продовольствия. Некоторым сирийцам оказывается и медицинская помощь.