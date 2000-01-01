25.12 21:25 MIGnews.com

Суд Бахрейна приговорил гражданских к смертной казни

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Шесть гражданских лиц были приговорены к смертной казни военным судом Бахрейна. Отмечается, что это первый случай в королевстве, когда военные выносят приговор гражданским. По предварительным данным, подозреваемые готовили покушение на членов командования армии страны.Большинство осужденных шииты, согласно информации агентства "Мехр". Расследование по этому вопросу было заведено против 18 человек.Помимо того, шестеро, приговоренных к смертной казни также были лишены гражданства Бахрейна. Семеро других подозреваемых получили 7 лет тюрьмы и также были лишены гражданства.Пятеро человек были оправданы.Еще 8 гражданских подозреваемых в терроризме скрываются в Иране и Ираке.