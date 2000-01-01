25.12 10:07 MIGnews.com
Взрыв на юге Афганистана: погибли 6 полицейских
На юге Афганистана в городе Марджа, расположенном в провинции Гильменд, прогремел взрыв.
В результате происшествия шесть сотрудников пограничной полиции Афганистана погибли и еще шесть получили ранения.
Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает Khaama Press со ссылкой на местные власти.
По данным правоохранителей, транспортное средство с мирными гражданами задело расположенную у дороги мину. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
На данный момент ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Отметим, ситуация в Афганистане в последние месяцы значительно ухудшилась в связи с активизацией исламистских движений и усилением влияния "Исламского государства".
Поделиться
Все по теме
Комментарии