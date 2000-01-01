25.12 10:07 MIGnews.com

Взрыв на юге Афганистана: погибли 6 полицейских

Flash: 6 Afghan border police were killed and 6 others wounded in a blast in Marja district of southern #Helmand province.#Afghanistan — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 25 декабря 2017 г.

Civilians suffer heavy casualties in Helmand roadside bombinghttps://t.co/gDifLTkWnD pic.twitter.com/z8LMqQSYwa — Khaama Press (KP) (@khaama) 24 декабря 2017 г.

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На юге Афганистана в городе Марджа, расположенном в провинции Гильменд, прогремел взрыв.В результате происшествия шесть сотрудников пограничной полиции Афганистана погибли и еще шесть получили ранения.Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает Khaama Press со ссылкой на местные власти.По данным правоохранителей, транспортное средство с мирными гражданами задело расположенную у дороги мину. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.На данный момент ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.Отметим, ситуация в Афганистане в последние месяцы значительно ухудшилась в связи с активизацией исламистских движений и усилением влияния "Исламского государства".