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Взрыв на юге Афганистана: погибли 6 полицейских | Фото:25.12 10:07   MIGnews.com

Взрыв на юге Афганистана: погибли 6 полицейских

На юге Афганистана в городе Марджа, расположенном в провинции Гильменд, прогремел взрыв.


В результате происшествия шесть сотрудников пограничной полиции Афганистана погибли и еще шесть получили ранения.

Об этом в понедельник, 25 декабря сообщает Khaama Press со ссылкой на местные власти.


По данным правоохранителей, транспортное средство с мирными гражданами задело расположенную у дороги мину. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

На данный момент ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Отметим, ситуация в Афганистане в последние месяцы значительно ухудшилась в связи с активизацией исламистских движений и усилением влияния "Исламского государства".
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