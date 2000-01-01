26.01 10:34 MIGnews.com

Пропавшая лодка в Японском море, не подавала сигналов SOS

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Рыболовецкое судно "Восток, пропавшее в Японском море, последний раз выходило на связь за два часа до исчезновения. Об этом сообщает администрация Приморского края.По данным спасателей, экипаж лодки связывался с теплоходом "Абакан", но не подавал аварийных сигналов.Напомним, в четверг, 25 января, "Восток" направлялся в Сахалинскую область после ремонта в Южной Корее. На его борту находилось двадцать человек. Предполагается, что судно попало под шторм, и около пяти утра по местному времени на нем сработал радиобуй, а затем пропала с ним связь.Пропавшие члены экипажа в основном россияне, но на "Востоке" также были уроженцы Украины, Молдавии и Азербайджана.По факту происшествия, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".По данным РИА Новости, "Восток" был построен в 1985 году в Южной Корее, а его совладельцем является "ДВ Флот. Порт прописки – Невельск (Сахалинская область).В ходе спасательной операции лодку с экипажем обнаружить не удалось: спасатели, обследовав свыше пяти тысяч квадратных километров акватории, нашли лишь два спасательных круга и бытовой мусор.