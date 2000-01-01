26.01 12:05 MIGnews.com
Турецкие солдаты погибли при операции в Африне
Трое военнослужащих погибли в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне. Также 16 турецких солдат были госпитализированы с различными ранениями в больницы.
Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Турции.
Кроме того, в ходе операции погибли 11 членов Свободной сирийской армии. Несколько десятков пострадали, большинству из них была оказана помощь на месте.
Лечение также проходят 18 членов ССА, добавил турецкий чиновник.
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