26.01 12:05 MIGnews.com

Турецкие солдаты погибли при операции в Африне

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Трое военнослужащих погибли в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне. Также 16 турецких солдат были госпитализированы с различными ранениями в больницы.Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Турции.Кроме того, в ходе операции погибли 11 членов Свободной сирийской армии. Несколько десятков пострадали, большинству из них была оказана помощь на месте.Лечение также проходят 18 членов ССА, добавил турецкий чиновник.