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YouTube 26.01 12:05   MIGnews.com

Турецкие солдаты погибли при операции в Африне

Трое военнослужащих погибли в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне. Также 16 турецких солдат были госпитализированы с различными ранениями в больницы.

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Турции.

Кроме того, в ходе операции погибли 11 членов Свободной сирийской армии. Несколько десятков пострадали, большинству из них была оказана помощь на месте.

Лечение также проходят 18 членов ССА, добавил турецкий чиновник.
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