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26.01 23:24   MIGnews.com

Трампу предложили взять в аренду золотой унитаз

Нью-Йоркский музей Гуггенхайма предложил президенту США Дональду Трампу золотой унитаз, сообщает Washington Post.



Как сообщает газета, Трамп и его супруга Мелания попросили у музея картину известного голландского художника Винсента Ван Гога "Пейзаж со снегом" (1888 года) в аренду, однако администрация прислала им отрицательный ответ с предложение забрать работу современного художника Маурицио Каттелана Америка – унитаз, покрытый 18-каратным золотом.

"В связи с закрытием экспозиции художник предлагает свой проект в долгосрочную аренду Белому дому. Конечно, он очень ценный и относительно хрупкий, но мы готовы предоставить инструкцию по установке и эксплуатации", - говорится в письме кураторов музея к Трампу.

В Белом доме пока не ответили на это предложение.
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