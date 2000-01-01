26.01 22:16 MIGnews.com

Часы судного дня показывают о скором ядерном катаклизме

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Стрелки Часов Судного дня (символический хронометр, отображающий приближение ядерного катаклизма) перевели на тридцать секунд вперед. Об этом сообщает BNO News.Теперь, как отмечают авторы проекта, мир находится в двух минутах от катастрофы.Часы судного дня – идея американского журнала ученых-атомщиков, авторами которой являются создатели первой атомной бомбы в мире.Стрелки на хронометре переводят только в том случае, если это одобрят в совете директоров журнала. А разобраться в этом им помогают многие внешние эксперты, включая 18 лауреатов Нобелевской премии.Часы были запущенны в 1947 году – тогда стрелки установили без семи минут полночь (полночь означает неминуемый катаклизм), а во времена холодной войны между СССР и США, стрелки переместили к максимально опасному положению – 23:58. После этого, стрелки понемногу опускали вниз пока в 1991 году, они не зафиксировали максимально далекое положение к 24 часам (без 17 минут). Тогда между СССР и США был подписан договор о сокращении стратегического вооружения.