26.01 15:25 MIGnews.com

В Давосе машина из кортежа Трампа наехала на полицейского

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В Давосе автомобиль из кортежа Дональда Трампа задел полицейского, сообщает издание Blick.Как сообщает издание, полицейский не зная, что едущий автотранспорт к нему навстречу – машина из кортежа Трампа – попытался ее остановить, но водитель увеличил скорость и задел правоохранителя.Удар оказался не сильный и полицейский не пострадал.Напомним, Трамп прилетел в Давос, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме, который завершится 26 января.