Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Давосе машина из кортежа Трампа наехала полицейского 26.01 15:25   MIGnews.com

В Давосе машина из кортежа Трампа наехала на полицейского

В Давосе автомобиль из кортежа Дональда Трампа задел полицейского, сообщает издание Blick.

Как сообщает издание, полицейский не зная, что едущий автотранспорт к нему навстречу – машина из кортежа Трампа – попытался ее остановить, но водитель увеличил скорость и задел правоохранителя.

Удар оказался не сильный и полицейский не пострадал.

Напомним, Трамп прилетел в Давос, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме, который завершится 26 января.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:13
В Польше произошел мощный взрыв на газопроводе
17:07
Массовая драка на базе в Негеве, ранены 9 солдат
16:47
Что происходит на рынке аренды элитных авто
16:45
Обама заявил, что всегда являлся другом Израиля
16:11
У берегов Йемена утонули по меньшей мере 30 мигрантов
15:55
Австралийского политика раскритиковали за песню про евреев
14:54
"Решение Трампа по Иерусалиму является предательством"
14:11
Homo sapiens появились в Израиле 170 000 лет назад
13:37
Абу Мазен пригрозил отлучить США от мирного процесса
12:55
Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн
12:05
Турецкие солдаты погибли при операции в Африне
11:45
Израильский певец Амир Бенаюн выступит в ООН
11:26
В Сирии у террористов нашли европейское оборудование
10:53
“Перенос посольства создаст много проблем”
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus