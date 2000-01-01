26.01 16:11 MIGnews.com

У берегов Йемена утонули по меньшей мере 30 мигрантов

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По меньшей мере 30 африканских беженцев и мигрантов погибли у побережья Йемена, после того как их лодка перевернулась.Об этом в пятницу, 26 января сообщает The Independent со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).Газета пишет, на борту лодки находилось по меньшей мере 150 гражданина Эфиопии и Сомали, которые направлялись из порта столицы Йемена Аден в Джибути.По данным издания, авария небольшого судна произошла из-за перегруза и плохой погоды. При этом не исключается также версия, что лодка пошла ко дну после того как её обстреляла береговая охрана Йемена."Выжившие в инциденте сообщили ООН и партнерам организации, что переполненная лодка, на которой находилось по меньшей мере 152 граждан Сомали и Эфиопии отправилась 23 января из Адена через Аденский залив в Джибути", — заявили в Международной организации по миграции.Баркас принадлежал контрабандистам, которые и раньше незаконно переправляли мигрантов, уточняет издание.Точное количество погибших уточняется.