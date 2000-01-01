Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







У берегов Йемена утонули по меньшей мере 30 мигрантов | Фото:26.01 16:11   MIGnews.com

У берегов Йемена утонули по меньшей мере 30 мигрантов

По меньшей мере 30 африканских беженцев и мигрантов погибли у побережья Йемена, после того как их лодка перевернулась.

Об этом в пятницу, 26 января сообщает The Independent со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).

Газета пишет, на борту лодки находилось по меньшей мере 150 гражданина Эфиопии и Сомали, которые направлялись из порта столицы Йемена Аден в Джибути.

По данным издания, авария небольшого судна произошла из-за перегруза и плохой погоды. При этом не исключается также версия, что лодка пошла ко дну после того как её обстреляла береговая охрана Йемена.

"Выжившие в инциденте сообщили ООН и партнерам организации, что переполненная лодка, на которой находилось по меньшей мере 152 граждан Сомали и Эфиопии отправилась 23 января из Адена через Аденский залив в Джибути", — заявили в Международной организации по миграции.

Баркас принадлежал контрабандистам, которые и раньше незаконно переправляли мигрантов, уточняет издание.

Точное количество погибших уточняется.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:13
В Польше произошел мощный взрыв на газопроводе
17:07
Массовая драка на базе в Негеве, ранены 9 солдат
16:47
Что происходит на рынке аренды элитных авто
16:45
Обама заявил, что всегда являлся другом Израиля
15:55
Австралийского политика раскритиковали за песню про евреев
15:25
В Давосе машина из кортежа Трампа наехала на полицейского
14:54
"Решение Трампа по Иерусалиму является предательством"
14:11
Homo sapiens появились в Израиле 170 000 лет назад
13:37
Абу Мазен пригрозил отлучить США от мирного процесса
12:55
Израиль продаст Хорватии F-16 на $500 млн
12:05
Турецкие солдаты погибли при операции в Африне
11:45
Израильский певец Амир Бенаюн выступит в ООН
11:26
В Сирии у террористов нашли европейское оборудование
10:53
“Перенос посольства создаст много проблем”
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus