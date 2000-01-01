Дейр-эз-Зор в кольце и роль российских добровольцев в Сирии
19 декабря в свет вышла документальная лента «Дейр-эз-Зор в кольце», снятая ассоциацией военных корреспондентов и фронтовых операторов «Военкор» и «Агентство ANNA-NEWS» в Сирии. Данный фильм рассказывает о тяжелой судьбе горожан, которые в течение порядка тысячи дней находились под гнетом боевиков «Исламского государства» (ИГ)*. Главной целью создателей киноленты стала попытка рассказать мировым лидерам о реальных ужасах, происходящих в захваченном террористами городе, и призвать их к решительным действиям против ИГ.
Изначально фильм был показан довольно узкому кругу лиц, в число которых, в частности, вошли президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Папа Римский Франциск. Их реакция последовала фактически незамедлительно, но проявилась лишь в осуждающих террористов заявлениях и словах соболезнования.
На кадрах видно, что когда-то процветающий город, являвшийся административным центром и речным транспортным узлом, фактически полностью превратился в руины. Мирные граждане, оказавшиеся в заложниках у террористов, призывают мировых политиков помочь им. Дети со слезами на глазах рассказывают о том, что им нечего есть и пить. Периодически мелькают сцены с убитыми и раненными, слышны взрывы и очереди автоматов.
Как потом рассказали очевидцы и корреспонденты, заслуга в освобождении летом 2017 года города от боевиков полностью принадлежит российским добровольцам и бойцам сирийской армии. При этом возглавили наступление и первыми прорвали оборону террористов именно россияне, бойцы так называемой ЧВК Вагнера. Благодаря их профессионализму и отваге из Дейр-эз-Зора удалось выдавить террористов, которые хозяйничали там в течение трех лет.
Сейчас на счету российских добровольцев огромное число разведывательных и наступательных операций, сыгравших ключевую роль в победе над ИГ. Среди них штурм экономического центра Алеппо и острова Катиа, освобождение Пальмиры и Маядина, и многое другое. Однако, несмотря на то что «Исламское государство» повержено, на территории Сирии продолжают действовать менее многочисленные, но все же опасные террористические формирования. В связи с этим ЧВК Вагнера не спешит покидать арабскую республику до тех пор, пока полностью не уничтожит исламских джихадистов.
Возвращаясь к фильму, следует отметить, что он в достаточной степени уличил западных политиков в популизме и нежелании не словом, а делом содействовать борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Именно поэтому на заключительных кадрах документального фильма сирийцы благодарят Россию, а не кого-то другого.