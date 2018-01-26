26.01 17:07 MIGnews.com

Массовая драка на базе в Негеве, ранены 9 солдат

מקרה אלימות מזעזע בין עשרות חיילי מ״צ לחימוש בעיר הבה״דים. תוך כדי הארוחה פרצה קטטה בחדר האוכל תוך שימוש בכתות נשקים. במקום כ-11 פצועים pic.twitter.com/VGlEBpx2v1 — צחי דבוש (@TsahiDabush) January 26, 2018

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На базе имени Ариэля Шарона в Негеве (военный городок Ир Хабадим) произошла массовая драка солдат.В результате драки ранены девять солдат, семь из них эвакуированы в больницу Сорока в Беэр-Шеве.Командиры соответствующих подразделений и военная полиция расследуют инцидент.По первоначальной информации, подрались курсанты курса военной полиции и солдаты корпуса технологии и ремонта. Часть солдат получила ранения в голову прикладами автоматов.