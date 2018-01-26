26.01 17:07 MIGnews.com
Массовая драка на базе в Негеве, ранены 9 солдат
На базе имени Ариэля Шарона в Негеве (военный городок Ир Хабадим) произошла массовая драка солдат.
В результате драки ранены девять солдат, семь из них эвакуированы в больницу Сорока в Беэр-Шеве.
Командиры соответствующих подразделений и военная полиция расследуют инцидент.
По первоначальной информации, подрались курсанты курса военной полиции и солдаты корпуса технологии и ремонта. Часть солдат получила ранения в голову прикладами автоматов.
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