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Осквернен мемориал памяти жертв Катастрофы в штабе ЮНЕСКО | Фото:26.01 18:11   MIGnews.com

Осквернен мемориал памяти жертв Катастрофы в штабе ЮНЕСКО

На одном из плакатных объявлении о вечере, посвященном Дню Холокоста, который должен быть проведен в ЮНЕСКО с участием председателя этой организации, послами различных стран и теми, кто сумел выжить в Холокосте, неизвестные сравнили сионизм с расизмом.

Позже на одной из фотографий преступлений нацизма вместо подписи "нацизм" написали "сионизм".

Судя по записи с видеокамер наружного наблюдения, преступление было совершено около 3 часов ночи 23 января.

Посол Израиля в ЮНЕСКО Кармел Шама-Акоэн заявил, что эта антисемитская выходка доказывает, что антисемитизм существует в Европе и не обходит стороной даже столицы ведущих европейских стран.

"Антисемиты атакуют по всем фронтам, не разделяя между живыми евреями и мертвыми. Даже памятники и кладбища становятся жертвами сумасшедших
и подлых хулиганов, - сказал он. - Я призвал организацию, которая до сих пор предпочитала замалчивать и скрывать произошедшую антисемитскую выходку, опубликовать о ней все подробности. На каждую такую выходку, где бы она не происходила, включая социальные сети, следует давать немедленный отпор, расценивая ее как серьезное преступление. Любая политика сдержанности или умиротворения в отношении антисемитов может быть расценена как уступка им".
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