26.01 20:13 MIGnews.com

Израильтянка из США обманывала государство

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Израильтянка, проживающая в Нью-Йорке вместе с 4 детьми, обвиняется в мошенничестве и незаконном получении государственной финансовой помощи на общую сумму 67 000 долларов.Об этом в пятницу, 26 января сообщает Forward со ссылкой на офис окружного прокурора штата Куинс.37-летней Галит Леви грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, если будет доказано, что за последние годы она обманным путем получила социальное пособие, отмечает издание.Чтобы получить пособие по программе "Medicaid", Леви утверждала, что она была безработной, а муж получал всего 1750 долларов в месяца. По словам женщины, этой суммы не хватает на существование двух взрослых и четверых детей.В результате, в 2012 году администрация Medicaid одобрила ее заявление и предоставила материальную помощь, уточняет издание.Однако изучение банковских счетов Леви и ее мужа продемонстрировало, что депозиты семьи в период с 2012 по 2016 год суммарно превысили 1,3 миллиона долларов.