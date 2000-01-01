26.01 21:47 MIGnews.com

Пассажир бизнес-класса жестоко избил стюардессу

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Пассажир бизнес-класса, летевший из Москвы в Нью-Йорк, устроил дебош на борту самолета, ударив в лицо стюардессу.Об этом в пятницу, 26 января сообщает сообщает российское издание РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя МВД Ирины Волк.По словам Ирины Волк, пассажир нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности пассажиров. Разбушевавшись, мужчина ударил бортпроводницу.Женщина обратилась в полицию Шереметьево, после чего буйного пассажира сняли с рейса, и он был задержан.В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и побоях.