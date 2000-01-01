27.01 05:28 MIGnews.com

Умерла Элизабет Хоули, "Шерлок Холмс Непала"

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Американская журналистка и легендарный летописец гималайских экспедиций, также известная как Шерлок Холмс из Непала, Элизабет Хоули умерла сегодня в возрасте 94 лет от пневмании в клинике CIWEC в Катманду.Об этом в пятницу, 26 января сообщает испанская газета El Pais.Элизабет Энн Хоули родилась 9 ноября 1923 года в Чикаго. Окончила Мичиганский университет. Работала исследователем в журнале Fortune в Нью-Йорке. Совершила кругосветное путешествие, в ходе которого впервые посетила Катманду. В 1960 году она вновь отправилась в Непал, на этот раз в качестве сотрудника журнала Time, и осталась в этой стране.Xoули пoддepживaлa "Гимaлaйcкую бaзу даннях", кoтopaя cчитaeтcя нeoфициaльнoй книгoй aльпинизмa. Heпaл нe вeдeт пoлный учeт дeятeльнocти aльпинизмa. B тeчeниe 57 лeт Xoули вeлa "Гимaлaйcкую бaзу даннях", в кoтopoй ecть зaпиcи o бoлee чeм 4000 гopныx экcпeдицияx и бoлee чeм З6 тыcячax aльпиниcтoв.Хотя Элизабет Хоули не была альпинисткой и никогда ни поднималась на вершины Гималаев, она стала самым известным хроникером гималайских альпинистских экспедиций, посвятив этому занятию более сорока лет своей жизни.В 2008 году альпинист из Франции Франсуа Дамилан совершил перовое одиночное восхождение на одну из вершин массива Дхаулагири высотой 6182 метра над уровнем моря, и назвал эту вершину именем журналистки - Пик Хоули.