Умерла Элизабет Хоули, "Шерлок Холмс Непала"

Американская журналистка и легендарный летописец гималайских экспедиций, также известная как Шерлок Холмс из Непала, Элизабет Хоули умерла сегодня в возрасте 94 лет от пневмании в клинике CIWEC в Катманду.
Об этом в пятницу, 26 января сообщает испанская газета El Pais.
Элизабет Энн Хоули родилась 9 ноября 1923 года в Чикаго. Окончила Мичиганский университет. Работала исследователем в журнале Fortune в Нью-Йорке. Совершила кругосветное путешествие, в ходе которого впервые посетила Катманду. В 1960 году она вновь отправилась в Непал, на этот раз в качестве сотрудника журнала Time, и осталась в этой стране.
Хотя Элизабет Хоули не была альпинисткой и никогда ни поднималась на вершины Гималаев, она стала самым известным хроникером гималайских альпинистских экспедиций, посвятив этому занятию более сорока лет своей жизни.
В 2008 году альпинист из Франции Франсуа Дамилан совершил перовое одиночное восхождение на одну из вершин массива Дхаулагири высотой 6182 метра над уровнем моря, и назвал эту вершину именем журналистки - Пик Хоули.