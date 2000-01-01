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Умерла Элизабет Хоули, `Шерлок Холмс Непала` | Фото:27.01 05:28   MIGnews.com

Умерла Элизабет Хоули, "Шерлок Холмс Непала"

Американская журналистка и легендарный летописец гималайских экспедиций, также известная как Шерлок Холмс из Непала, Элизабет Хоули умерла сегодня в возрасте 94 лет от пневмании в клинике CIWEC в Катманду.

Об этом в пятницу, 26 января сообщает испанская газета El Pais.

Элизабет Энн Хоули родилась 9 ноября 1923 года в Чикаго. Окончила Мичиганский университет. Работала исследователем в журнале Fortune в Нью-Йорке. Совершила кругосветное путешествие, в ходе которого впервые посетила Катманду. В 1960 году она вновь отправилась в Непал, на этот раз в качестве сотрудника журнала Time, и осталась в этой стране.

Xoули пoддepживaлa "Гимaлaйcкую бaзу даннях", кoтopaя cчитaeтcя нeoфициaльнoй книгoй aльпинизмa. Heпaл нe вeдeт пoлный учeт дeятeльнocти aльпинизмa. B тeчeниe 57 лeт Xoули вeлa "Гимaлaйcкую бaзу даннях", в кoтopoй ecть зaпиcи o бoлee чeм 4000 гopныx экcпeдицияx и бoлee чeм З6 тыcячax aльпиниcтoв.

Хотя Элизабет Хоули не была альпинисткой и никогда ни поднималась на вершины Гималаев, она стала самым известным хроникером гималайских альпинистских экспедиций, посвятив этому занятию более сорока лет своей жизни.

В 2008 году альпинист из Франции Франсуа Дамилан совершил перовое одиночное восхождение на одну из вершин массива Дхаулагири высотой 6182 метра над уровнем моря, и назвал эту вершину именем журналистки - Пик Хоули.
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