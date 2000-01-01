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26.01 07:18   MIGnews.com

Операция по спасению трех туристов на реке Иордан

В пятницу, во второй половине дня, сотрудники полиции осуществили операцию по спасению трех туристов, автомобиль которых едва не затонул в реке Иордан.

В 17:30 на "горячую линию" полиции позвонил мужчина, сообщивший, что джип, в котором он и двое его друзей пытались перебраться через Иордан, застрял посреди реки.

На место происществия прибыла группа спасателей, а также несколько добровольных помощников полиции. Сначала спасатели зафиксировали джип, чтобы его не унесло течением, а затем передали туристам спасательные жилеты и вытащили их на берег.
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