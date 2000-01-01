26.01 08:18 MIGnews.com

Свыше 40 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

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Более 40 человек погибли и 79 пострадали в результате возгорания в больнице в южнокорейском городе Мирян. Об этом сообщает Yonhap.Сообщается, что из 79 девяти пострадавших, девять – в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление чадным дымом.Пожар произошел примерно в 7:30 по местному времени (01:30 мск) в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания. В тот момент внутри больницы находилось около 111 пациентов.Агентство отмечает, что из-за инцидента президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин собрал экстренное заседание и распорядился установить точную причину пожара, и приложить максимально свои усилия, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий в будущем.