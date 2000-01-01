26.06 11:24 MIGnews.com

СМИ: Власти Южной Кореи хотели убить лидера КНДР

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Бывшие власти Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе планировали убийство лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет японская газета Asahi.Согласно информации издания, экс-глава Южной Кореи Пак Кын Хе после декабря 2015 года подписала документ, санкционирующий "смену руководства" в КНДР.Национальной разведке страны было поручено разработать конкретные варианты операции по ликвидации Ким Чен Ына. В частности, рассматривались варианты с имитацией дорожных инцидентов или крушения поезда. Также как вариант предлагался государственный переворот в Пхеньяне.Газета также отмечает, что нынешнее руководство Южной Кореи, скорее всего, отказалось от подобных планов.