СМИ: Власти Южной Кореи хотели убить лидера КНДР

Бывшие власти Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе планировали убийство лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет японская газета Asahi.
Согласно информации издания, экс-глава Южной Кореи Пак Кын Хе после декабря 2015 года подписала документ, санкционирующий "смену руководства" в КНДР.
Национальной разведке страны было поручено разработать конкретные варианты операции по ликвидации Ким Чен Ына. В частности, рассматривались варианты с имитацией дорожных инцидентов или крушения поезда. Также как вариант предлагался государственный переворот в Пхеньяне.
Газета также отмечает, что нынешнее руководство Южной Кореи, скорее всего, отказалось от подобных планов.