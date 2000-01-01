26.06 12:02 MIGnews.com

Сирийцы сообщают об убитых в результате обстрела ЦАХАЛа

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Сирийские СМИ сообщают о том, что в результате израильского удара в районе Кунейтры убиты и ранены несколько человек.По сведениям в социальных сетях, ЦАХАЛ обстрелял позиции про-асадовской милиции.Со своей стороны, ЦАХАЛ заявил, что не наносил удара по Сирии сегодня. Ранее в результате перестрелки в Сирии загорелось минное поле на израильской территории, и взорвались несколько мин. ЦАХАЛ, выяснив, что речь не шла о преднамеренном обстреле, принял решение не реагировать на инцидент.