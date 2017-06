26.06 13:53 MIGnews.com

Жители сотен израильских высоток - в смертельной опасности

Многочисленные здания в Израиле потенциально уязвимы, как лондонская башня Гренфелла, где 14 июня в результате пожара погибли, по меньшей мере, 79 человек, как сообщает The Times of Israel.Британская полиция заявила, что страшнейший за столетие пожар произошел из-за использования огнеопасных материалов. Полицейские отмечают, что может быть возбуждено уголовное дело.Управление пожарной и спасательной службы Израиля сообщило, что по всей стране могут быть сотни зданий, которые так же уязвимы, однако невозможно установить точное число зданий. И даже если бы Управление смогло установить, какие здания находятся под угрозой, оно не имеет права предпринимать какие-либо шаги, чтобы избежать опасности.Действительно, только в прошлом году, несмотря на сильное сопротивление со стороны пожарного департамента, израильское правительство внесло поправки в строительный кодекс, чтобы разрешить некоторым строительным проектам использовать тот же легковоспламеняющийся материал, который предположительно и стал причиной воспламенения здания в Лондоне.На фоне национальной британской операции по идентификации зданий с изоляционными панелями, сходными с 24-этажной башней Гренфелла, которые считаются небезопасными, израильские официальные лица признались, что существуют опасные лазейки также и в правилах пожарной безопасности Израиля.В июне прошлого года в квартире в многоэтажном здании в Рамат-Гане вспыхнул небольшой пожар, который быстро распространился по внешней стороне здания и на другие этажи. 28 пожарных бригад сражались с пламенем более 5 часов.Вероятно, пожар не распространился бы так сильно, если бы на фасаде здания не использовались огнеопасные изоляционные панели. По словам пожарного департамента, это была та же обшивка, которая способствовала распространению огня в жилом доме в Лондоне. Полиэтиленовые композитные панели, обнаруженные на обоих зданиях, способствуют быстрому распространению огня.Источник в муниципалитете Хайфы сообщил The Times of Israel, что израильское жилое здание, которое загорелось во время лесных пожаров в ноябре прошлого года, также имело аналогичный материал на своих изоляционных панелях. Однако пожарная служба заявила, что расследование этого пожара не показало использования каких-либо запрещенных материалов, и на этом участке не обнаружено остатков полиэтилена.Эксперты указывают на лазейки в строительных инспекциях, которые позволяют тем, кто ремонтирует здания, использовать более дешевый, не огнестойкий материал, подвергая жителей зданий смертельной опасности.Облицовка в башне Гренфелл представляет собой алюминиевый и пластиковый композит - полиэтилен. Он использовался в сотнях панелей Reynobond, которые были установлены на внешней стороне лондонского высотного здания в прошлом году. Панели Reynobond, изготовленные одноименной фирмой, выпускаются трех типов: одна с легковоспламеняющимся полиэтиленовым сердечником и две - с огнестойкими центрами.Как и в Великобритании, строительные нормы в Израиле запрещают использование полиэтиленовых панелей Reynobond (Reynobond PE) во время первоначального строительства, но лазейки позволяют использовать их в некоторых случаях во время ремонта, когда подрядчики специально стремятся сократить издержки.Простой интернет-поиск показывает, что панели Reynobond использовались в проектах по всей стране, в том числе в крупных жилых и корпоративных проектах в Хайфе, Реховоте, Тель-Авиве, Герцлии и Петах-Тикве.