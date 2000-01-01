26.06 14:25 MIGnews.com

РФ заподозрили в кибератаке на парламент Великобритании

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россию заподозрили в организации хакерской атаки на компьютерную сеть парламента Великобритании, сообщает издание The Guardian.Напомним, что первые сообщения о кибератаке появились в субботу, 24 июня.По данным СМИ, депутатам британского парламента в этот день не удалось воспользоваться удаленным доступом к электронной почте.По словам официального представителя парламента, произошел взлом не более 90 аккаунтов. Он также отметил, что владельцы скомпрометированных учетных записей использовали слабые пароли вопреки инструкциям.Сообщается, что во взломанной хакерами сети работали все парламентарии, включая премьер-министра Британии Терезу Мэй и членов правительства.Спецслужбы Великобритании предполагают, что за инцидентом стоит не маленькая группировка хакеров-одиночек, а иностранное правительство.Под подозрения, помимо РФ, попали КНДР, Китай и Иран.