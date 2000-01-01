26.06 14:20 MIGnews.com

Тель-Авив: доходы владелиц борделей - десятки миллионов

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Владелицы борделя на Ицхак Саде заработали десятки миллионовВ окружном суде Тель-Авива рассматривается дело в отношении двух жительниц города, руководивших сетью борделей и сутенерством. Они заработали на проститутках десятки миллионов шекелей.По делу проходят еще восемь подозреваемых, обвиняемых в сутенерстве, принуждении к проституции, отмывании денежных средств и уклонении от налогов.Обвиняемые, 39-летняя Ной Хадад и 43-летняя Сарит Ицхак-Агранова, управляли борделями, работавшими семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Проститутки в борделях работали в две смены, по 3-9 женщин в каждой смене. С каждого клиента брали по 250 шекелей за полчаса. Хадад и Ицхак-Агронова нанял в бордели охрану, каждому охраннику платили по несколько сотен шекелей за смену.Согласно материалам суда бордель, работавший на улице Ицхак Саде с 2013 по 2016 годы принес его хозяйкам от 16 до 49 миллионов шекелей доходов.Хадад и Ицхак-Агронова распространяли сведения о предоставляемых их заведениями услугам посредством веб-сайтов и разбрасыванием визиток на автомобильных стоянках.Еще один бордель был организован в центре Тель-Авива, на улице Тверски. После закрытия по решению суда борделя на Ицхак Саде часть женщин и обслуживающего персонала переместилась на Тверски. На двери бывшего борделя на Ицхак Саде был установлен знак, перенаправлявший потенциальных клиентов в заведение на Тверски. В этом борделе обвиняемые заработали 19-60 миллионов шекелей.