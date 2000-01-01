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скриншот с видео YouTube 26.06 15:03   MIGnews.com

Актера Владимира Этуша госпитализировали

Народного артиста СССР Владимира Этуша госпитализировали в Москве после падения на лестнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

По его словам, "Этуш пошел в поликлинику, поднимаясь по лестнице, упал". "К сожалению, супруга не смогла его удержать", — добавил Крок.

Директор театра сообщил, что актер госпитализирован в одну из больниц Москвы. О состоянии артиста не сообщается.

При этом "Московский комсомолец" пишет, что врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника.

6 мая Этушу исполнилось 95 лет. Его поздравлял президент России Владимир Путин.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель многочисленных наград, в том числе ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, "За заслуги перед Отечеством", ордена Александра Невского, премии "Золотая маска". Широко известен ролями в фильмах "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Старая, старая сказка", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил".
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